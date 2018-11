Mara Maravilha presta homenagem a Eliana no dia do aniversário nas redes sociais

As apresentadoras Eliana e Mara Maravilha. Foto: Instagram/@maramaravilhaoficial

Mara Maravilha publicou uma série de fotos, antigas e recentes, em que aparece com a apresentadora Eliana, aniversariante desta quinta-feira, 22, no perfil dela no Instagram.

São imagens em que Mara e Eliana dividem o palco apresentando programa, usando perucas coloridas em momento de descontração e fazendo selfies. Ambas foram apresentadoras infantis entre os anos 1980 e 1990 no SBT.

“Que bom que ainda temos um coração de criança, porque só entrará no céu quem tiver um coração valioso de criança”, avaliou Mara Maravilhia na legenda da foto.

A ex-apresentadora do Fofocalizando também desejou felicidades à colega de emissora. “Parabéns, te desejo toda a sorte de benção em nome de Jesus, sua e sempre amiga Mara Maravilha (sic)”, disse.

Em outro momento, Mara Maravilha publica no Instagram um vídeo em que entrevista Eliana.

Assista ao vídeo: