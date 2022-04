Mara Maravilha pede perdão a Xuxa: 'Continue sendo Rainha e eu vou continuar sendo Maravilha'

Mara Maravilha pediu para que Xuxa não guarde mágoas dela. Foto: Instagram/@maramaravilhaoficial

A apresentadora Mara Maravilha comentou sobre a sua relação com Xuxa durante o podcast O Programa de Todos os Programas nesta terça-feira, 19, e pediu perdão para a "Rainha dos Baixinhos".

"Teve coisas que eu não gostei, também teve coisas que ela não gostou, mas, antes de sermos Maravilha ou de sermos Rainha, somos seres humanos e estamos aqui de passagem", comentou.

Ela ainda pediu para que a apresentadora não guarde mais rancor nem mágoas dela e mencionou as paquitas, com quem Xuxa revelou que cortou relações.

"Xuxa, no que eu te ofendi, olhando nos seus olhos, me perdoe. Continue sendo Rainha e eu vou continuar sendo Maravilha aqui", disse Mara.

Na entrevista, ela também falou sobre a sua relação com as apresentadoras Eliana e Angélica e afirmou que, hoje em dia, tem uma relação boa com as duas. As quatro ficaram conhecidas por apresentarem programas infantis durante a década de 1990.

Assista à íntegra da entrevista: