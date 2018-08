Mara parabeniza SBT pelo aniversário da emissora, após saída de programa

Apresentadora Mara Maravilha Foto: Instagram / @maramaravilhaoficial

Mara Maravilha parabenizou a emissora que, neste domingo, completou 37 anos. Em 2016, após causar polêmica ao participar do reality show A Fazenda, da Record TV, Mara foi convidada para participar do Fofocalizando. O programa teve diversos ajustes desde a criação, passando por mudanças de apresentadores, horário e o nome, que antes era Fofocando.

Na formação inicial, participavam Leão Lobo, Mama Bruschetta e Mara Maravilha. Com a chegada de Lívia Andrade, os ânimos se acirraram. Para o telespectador, as confusões e brigas entre Lívia e Mara faziam parte da atração. Na última sexta-feira, ela foi afastada do Fofocalizando. A emissora divulgou nota em que revelou que “Mara Maravilha e a direção do SBT, em comum acordo, decidiram que a apresentadora não fará mais parte do programa Fofocalizando. A artista permanece como contratada da emissora e aguarda novos projetos”.

19 de agosto! Dia de festa, dia de comemorar os 37 anos do SBT! 37 anos da emissora que revelou talentos, que fez e faz a história do nosso país. 37 anos da casa que sempre me acolheu tão bem, a TV da família brasileira. Obrigada e que venham mais 37 anos, SBT! pic.twitter.com/fKJtsWscqP — Mara Maravilha (@MaraMaravilha) 19 de agosto de 2018

Mara Maravilha foi uma das apresentadoras infantis de destaque na década de 80 no Brasil, graças ao apoio de Silvio Santos. Na época, ela disputava audiência com Angélica e Xuxa. Como recordar é viver, separamos o vídeo de abertura do primeiro programa de Mara no SBT.

Assista ao vídeo: