Manu, Rafa e Thelma divertem internet com coreografia da Dua Lipa

Rafa, Manu e Thelma, finalistas do 'BBB 20'. Foto: Reprodução de 'BBB 20' (2020) / Globo

Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Thelma Assis (vencedora) saíram do BBB 20, mas continuam fazendo sucesso fora da casa. O trio finalista agitou a internet na terça-feira, 28, ao fazer a coreografia de Don't Start Now, da Dua Lipa, durante live com Bruno de Luca e Vivian Amorim, do Multishow, pelo Instagram.

A dança virou um ícone desta edição do Big Brother Brasil, após Manu reunir os participantes numa festa para dançar o hit da cantora britânica, que comentou nas redes sociais elogiando os fãs brasileiros e chegou a se apresentar na festa final do reality show.

Com cerca de 1,2 mil pessoas assistindo a transmissão ao vivo, que integra o quadro BBB - A Eliminação, as três divertiram os internautas e o que não faltou foram elogios ao visual das ex-BBBs. No Twitter, a performance rendeu mais de 134 mil visualizações. Assista:

MANU, RAFA, THELMA E VIVIAN FAZENDO A COREOGRAFIA AAAA pic.twitter.com/aILd4UKh36 — mundinho manu gavassi br (@wegmannfav) April 29, 2020

