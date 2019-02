Manu Gavassi faz pocket show gratuito em shopping de São Paulo

Manu Gavassi faz turnê 'Manu Pocket Tour'. Foto: Cedida pelo Morumbi Town Shopping/Divulgação

A cantora Manu Gavassi fará um pocket show gratuito no Morumbi Town Shopping, zona oeste de São Paulo, no próximo domingo, 24.

A apresentação faz parte da turnê Manu Pocket Tour, cujo objetivo é se aproximar ainda mais dos fãs.

Nessa etapa da carreira, ela realiza uma série de shows acústicos em que revela histórias por trás de suas principais canções.

"Meus fãs sempre pediram esse tipo de show, uma coisa mais intimista, para saber mais sobre as histórias por trás das minhas composições. Será um novo momento de proximidade com o meu público, ainda mais nessa fase tão importante da minha carreira que estou em estúdio e me reinventando como artista", disse a cantora.

No Morumbi Town Shopping, Manu Gavassi vai se apresenta na praça de eventos, de forma gratuita e aberta ao público. "Preparamos um ambiente especial, que vai aproximar o público e realizar o sonho de vários fãs, que poderão vê-la de perto e curtir um show único", comenta Gabriel Lima, coordenador de marketing do shopping.

SERVIÇO

Manu Pocket Tour

Data: domingo, 24 de fevereiro

Horário: 16h

Local: Morumbi Town Shopping – Praça de Eventos (Av. Giovanni Gronchi, 5930 – Vila Andrade, São Paulo/SP)

Entrada: Gratuita