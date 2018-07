Manu Gavassi e Leo Picon terminam namoro relâmpago

A cantora Manu Gavassi terminou o seu relacionamento com o youtuber Leo Picon. O anúncio foi feito por Leo em posts no Stories do seu Instagram, onde ele afirmou que o casal continua amigo, mas o distanciamento por conta da vida profissional dos dois acabou resultando no fim do namoro. Os dois haviam assumido que estavam juntos em julho deste ano.

“É chato falar disso, mas precisava falar. Eu e a Manu não estamos mais juntos desde sexta-feira. Estou solteiro e ela também. Antes que a cabeça de vocês comecem a criar motivos, não teve motivo pontual. Foi uma questão de foco. Estava chateado com a minha vida, eu me privava de muitas situações por conta do meu trabalho , minha agenda, imagem, meus estudos. O relacionamento foi algo maravilhoso, mas comecei a me privar de muita coisa também”, disse o youtuber.

“A felicidade mora dentro de si. A gente tomou essa decisão e eu só tenho elogios para deixar para essa menina, que é pessoa maravilhosa, incrível, fofa. Com a tristeza do fim do relacionamento, agora tenho um tempo só meu, estava precisando”, continuou.

Veja abaixo.