Manu Gavassi é acusada de plágio em novo clipe 

Cantora deu os créditos à música original no YouTube Foto: Iara Morselli/ Estadão

Manu Gavassi foi acusada de plágio pelo diretor de clipes Titanic Sinclair. Em seu perfil no Twitter, o norte-americano disse que o novo vídeo da cantora, Hipnose, lançado na última sexta-feira, 7, é um cópia de Hypnotic, de Zella Day.

"Ei, Manu Gavassi, talvez você queira me silenciar agora, porque estou prestes a te arrastar de Los Angeles até Nova York", escreveu. "Você plagiou uma música chamada Hypnotic com uma música chamada Hipnose". Titanic ainda perguntou se ela havia dados os créditos do clipe para Gianennio Salucci, diretor do original.

Na descrição do clipe, no canal oficial de Manu no YouTube, está escrito que foi inspirado em Hypnotic, dirigido pelo amigo de Sinclair, Gianennio Salucci.

Ao Extra, Felipe Simas, empresário da cantora, disse que vários clipes são inspirados em outros. Para ele, é tudo um grande mau entendido.

Compare os clipes: