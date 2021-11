Manu Gavassi anuncia novo álbum visual no Disney+: 'GRACINHA'

Manu Gavassi em capa de novo álbum Foto: Disney+

Manu Gavassi anunciou nesta quinta-feira, 4, seu novo álbum visual. GRACINHA vai ser lançado nas plataformas de streaming de áudio no dia 12 de novembro.

Porém, a novidade é que a artista vai lançar, além das músicas, um álbum visual. A produção idealizada, roteirizada e co-dirigida por Manu estreia no dia 26 de novembro, exclusivamente no Disney+.

O projeto apresenta um formato que mistura música e cinema, usado em lançamentos como Black Is King da Beyoncé (também apresentado no Disney+).

As técnicas cinematográficas trazem uma aura mais artística e conceitual ao trabalho. No Instagram, a cantora compartilhou um teaser de GRACINHA e, na legenda, escreveu:

"É com muito orgulho (com todo o meu amor e pitadas de suor) que finalmente anuncio GRACINHA, o álbum visual idealizado, roteirizado e co-dirigido por mim, que estreia no Disney+ no dia 26 de Novembro. Que venha essa era de luz. (Ah e obrigada, Mickey. Agora literalmente)".