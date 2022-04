Manu Gavassi anuncia nova turnê: ‘Eu Só Queria Ser Normal’

Com nova turnê a partir de 22 de julho, Manu Gavassi relembra momentos importantes da carreira. Foto: Gabriela Schmidt

Nesta sexta-feira, 8, a cantora Manu Gavassi anunciou o retorno aos palcos com a turnê Eu Só Queria Ser Normal. Ela promete trazer sucessos de toda a carreira, relembrar músicas que lançou durante a adolescência e ainda cantar o seu processo de autoconhecimento e a maturidade como artista.

Há três anos longe dos palcos, Manu divulgou as datas dos shows nas redes sociais. O ponto de partida é o nordeste. A cantora passa por Natal, Fortaleza e Recife; depois vai para o sudeste se apresentando em Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte; e termina a turnê no sul do País, se apresentando em Porto Alegre e Curitiba.

“Eu Só Queria Ser Normal celebra todas as minhas fases e todos vocês que, por algum motivo, se identificam comigo, com minha personalidade, minha trajetória, minhas loucuras, minha música. Agora sim, tudo faz sentido!”, disse Manu.

Confira as datas:

22.07 Natal

23.07 Fortaleza

24.07 Recife

29.07 Campinas

07.08 São Paulo

14.08 Rio de Janeiro

19.08 Belo Horizonte

20.08 Porto Alegre

28.08 Curitiba