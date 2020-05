Manu Gavassi anuncia live na quinta-feira, 7: 'Vinho no meu tapete'

Manu Gavassi, do 'BBB 20'. Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

Manu Gavassi anunciou que fará uma live, chamada Vinho No Meu Tapete, na quinta-feira, 7, às 19h, pelo seu canal oficial no YouTube.

Após ganhar mais de 10 milhões de novos seguidores nas redes sociais com sua participação no BBB 20, a artista vai cantar as músicas de seu álbum mais recente, o Cute But (Still) Psycho, como Garoto Errado e Planos Impossíveis.

Manu Gavassi vai estimular o público a fazer doações durante a transmissão ao vivo. O valor angariado será doado para o projeto social Fome de Música, que visa reduzir a fome no Brasil por meio de arrecadações feitas em eventos musicais.

Em nota, ela diz que está feliz em poder ajudar durante a pandemia. "É um momento delicado que estamos enfrentando. Acredito que levar alegria para a casa das pessoas é essencial, e ainda poder reverter isso em doações", afirma.

