Manu Gavassi afirma que o 'título de influenciadora' a incomoda

Manu Gavassi Foto: Victor Pollak / Globo / Divulgação

A cantora Manu Gavassi, que chegou na reta final do BBB 20, se incomoda com o título de influenciadora. Ela participou do programa Saia Justa, na GNT, nesta quarta-feira, 17.

“Esse título de influenciadora me incomoda. Eu não quero influenciar ninguém a nada. Isso faz parecer que estou sendo oportunista, que estou influenciando alguém a comprar algo e não quero ser só isso”, desabafou.

Nas redes sociais, Manu coleciona milhões de seguidores. Só no Instagram, 15,5 milhões a seguem. No Twitter, a cantora tem quase seis milhões de internautas. Ela disse que quer que as pessoas pensem por si só e que podem pensar com ela, se quiserem. “Eu não sou um cabide, não sou uma vitrine e quero que as pessoas pensem com as próprias cabeças. Não quero criar um exército de pessoas que são influenciadas por mim. Eu quero cabeças pensantes para trocar ideias comigo”, afirmou.

Até antes de entrar no Big Brother Brasil 20, Manu Gavassi refletia sobre o assunto. “Eu sempre tive esse conflito, mesmo antes da superexposição por conta do reality. Por muito tempo me senti desconfortável e meio vazia para fazer alguns trabalhos, por não acreditar 100% e que não encontrava ali a minha voz. O meu diferencial foi trazer a minha identidade e minha arte para dentro disso”, disse.