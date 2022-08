Manoel Soares relembra o passado: ‘Virei morador de rua’

Manoel Soares apresenta o 'Encontro' ao lado de Patrícia Poeta. Foto: Instagram/@manoelsoares

Manoel Soares participou do podcast Podpah no último domingo, 14, e relembrou momentos de dificuldades enfrentadas quando se mudou para o Rio Grande do Sul. Segundo ele, em 1999, precisou morar nas ruas de Porto Alegre após perder o emprego.

“O emprego que a gente recebeu caiu, a gente ficou sem nada. Meu irmão, que tinha ido junto comigo, voltou e eu virei morador de rua. Tinha 19 para 20 anos", detalhou o jornalista, que ficava em um viaduto na zona norte da cidade.

A situação prevaleceu por cerca de quatro meses, conforme Manoel. Nesse tempo, como “forma de se sustentar”, ele fez segurança de travestis, que eram atacadas com pedras por homofóbicos. “Me chamaram para, se alguém fizesse alguma coisa, era para eu correr atrás dos caras", contou.

O jornalista destacou, ainda, que mesmo em uma situação difícil, sua mãe sempre o aconselhou a trabalhar, como ele fez. “Minha mãe sempre me dizia ‘olha, negão, não é para meter a mão em nada de ninguém, não usa droga, não vai traficar, não vai roubar’”, relembrou.