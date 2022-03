Mano Brown ganha emoji no Twitter para divulgação da nova temporada de 'Mano a Mano'

Mano Brown ganhou emoji no Twitter para estreia de seu podcast 'Mano a Mano'. Foto: Jef Delgado e Lucas Rodrigues

Mano Brown ganhou nesta quarta-feira, 30, um emoji exclusivo no Twitter feito para a divulgação do seu podcast Mano a Mano, produzido em parceria com o Spotify.

A imagem do rapper aparece quando usuários da rede social utilizam algumas hashtags, como #ManoBrown, #PodcastManoAMano, #OuçaManoAMano e #ManoAMano.

A segunda temporada do podcast estreou no último dia 24 e o primeiro convidado foi Emicida. Os episódios são disponibilizados semanalmente às quintas-feiras. O mais recente foi um papo com a funkeira Jojo Todynho.