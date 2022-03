Mano Brown confirma Emicida e Seu Jorge na segunda temporada de ‘Mano a Mano’

A primeira temporada do podcast 'Mano a Mano' estreou em agosto de 2021 Foto: Spotify

A segunda temporada do podcast mais ouvido do Brasil está cada vez mais próxima. A segunda temporada de Mano a Mano estreia no dia 24 de março no Spotify e, em coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 17, Mano Brown antecipou alguns nomes dos próximos entrevistados.

Emicida e Seu Jorge foram confirmados nos novos episódios e, segundo o apresentador, a ex-presidente Dilma está no radar também. Na primeira temporada, o artista entrevistou o ex-presidente Lula e o episódio foi o mais ouvido no Spotify Brasil em 2021.

"Dilma está no radar, ela foi uma das mulheres mais injustiçadas da hitória do Brasil. Seu Jorge é o próximo a ser gravado, ele tem muito a acrescentar sobre cinema, brasileiros fora do Brasil, como é ser negro fora do Brasil, etc. Já gravamos com o Emicida e foi sensacional, ele é um oráculo", afirmou Mano Brown.

Ao relembrar do episódio de estreia, feito com Karol Conká pouco tempo depois da eliminação dela do Big Brother Brasil 21, com grande rejeição, o rapper garantiu que deru sorte de ter a participação da ex-sister e ainda brincou sobre a edição deste ano.

"Demos muita sorte de ter ela. Onde a negra põe a mão é milhões de visualizações. Vocês estão vendo a falta que ela está fazendo lá dentro, na audiência", disse rindo. Por fim, o apresentador falou da importância de saber se comunicar com seu público que é majoritariamente jovem e de periferia, segundo ele.

"Conhecimento tem que ser compartilhado, a nossa função é sempre compartilhar e não concentrar. Eles [jovens]se espelham em quem tá perto. Entendo que na periferia existe uma inteligência de sobrevivência, você só se apega ao que é útil, não vai se encher de informação inútil. Maior do que nós, é a ideia e a nossa causa!".