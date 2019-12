Mamma Bruschetta se prepara para iniciar tratamento de quimioterapia

A apresentadora Mamma Bruschetta. Foto: Instagram/@mammabruschetta

Após nova cirurgia para combater câncer, Mamma Bruschetta usou as redes sociais para falar com seus fãs.

Neste sábado, 7, ela publicou uma foto em que está no quarto do Hospital São Luiz, no bairro do Itaim, em São Paulo.

“Já no quarto, aguardando", escreveu no perfil ofical dela no Instagram.

De acordo com o último boletim médico, Mamma Bruschetta permanece internada em observação, no quarto do hospital.

Em outubro, a apresentadora do SBT descobriu o câncer no esôfago.

“A paciente encontra-se bem, estável, sem intercorrências e se alimentando normalmente. A previsão é que nos próximos dias seja iniciado o tratamento com quimioterapia e radioterapia. No momento, não há previsão de alta hospitalar”, diz a nota assinada pelos médicos Jorge Luiz Nahás, cirurgião oncológico, Fernando Sogayar, diretor médico do Hospital São Luiz Itaim e o diretor-geral José Jair James.

Em entrevistas anteriores, Mamma Bruschetta afirmou que a cirugia bariátrica ainda está nos planos da apresentadora.