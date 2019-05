Mamma Bruschetta recebe alta após internação para tratar infecção

Mamma Bruschetta Foto: YouTube / @Canal da Mamma

A apresentadora Mamma Bruschetta, que estava internada para tratar uma infecção cutânea desde a última segunda-feira, 20, recebeu alta do hospital São Camilo na tarde desta sexta-feira, 24, em São Paulo.

De acordo com a assessoria de imprensa de Mamma Bruschetta, a apresentadora "passa bem e está pronta para voltar ao trabalho na segunda-feira".

Atualmente, Mamma Bruschetta faz parte da equipe de apresentadores do Fofocalizando, do SBT, ao lado de nomes como Leo Dias, Lívia Andrade, Leão Lobo e Décio Piccinini.

Confira abaixo a íntegra da nota sobre a alta da internação de Mamma Bruschetta enviada por sua assessoria:

"Ficamos felizes em informar que a Mamma Bruschetta recebeu alta do hospital nessa tarde de sexta-feira, 24 passa bem e está pronta para voltar ao trabalho na segunda-feira! Sua saúde está 100% e hoje mesmo voltou com seu Canal no Youtube com um novo vídeo: 'Chico Lang é Mamma Bruschetta?'"

