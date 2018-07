Mamma Bruschetta fará cirurgia de redução do estômago

Mamma Bruschetta recebeu alta depois de cinco dias internada com infecção na perna. Foto: Silvana Garzaro/Estadão

Mamma Bruschetta decidiu se submeter a uma cirurgia bariátrica. A apresentadora do Fofocalizando, do SBT, anunciou que o procedimento está marcado para janeiro de 2018.

A revelação foi feita à amiga de longa data Cátia Fonseca, durante uma transmissão ao vivo em no site pessoal da apresentadora da TV Gazeta. No bate-papo, ela disse que o procedimento estava agendado para agosto do ano passado, mas teve que adiar por ter mudado de emissora poucos dias antes da cirurgia.

"Estava pronta para ir para a mesa [de cirurgia], no dia 21 de agosto [de 2016]. Eu tinha acabado de entrar no SBT. Aí falei com o Silvio Santos e ele me disse: 'você prefere operar ou ficar desempregada?' Entre ficar gorda e desempregada, preferi ficar gorda", disse Mamma.

Durante o ano de 2016, Mamma passou por um intenso programa de emagrecimento e exibiu diariamente os seus progressos no Mulheres, da TV Gazeta. Na época, chegou a perder 44 kg. Após sua saída da emissora, em julho, ela recuperou o peso perdido.

"Em janeiro eu farei a [cirurgia] bariátrica e depois eu faço a plástica [abdominal] que é para acabar com esse problema", disse a apresentadora do SBT.