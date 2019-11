Mamma Bruschetta comemora retirada de tumor, mas declara: ‘Não estou curada ainda’

A apresentadora Mama Bruschetta. Foto: Instagram/@mammabruschetta

Mamma Bruschetta usou as redes sociais nesta segunda-feira, 18, para comemorar a retirada de um tumor no esôfago.

“Estou passando para avisar que o procedimento cirúrgico foi um sucesso! Agradeço a todos pelas mensagens de carinho e otimismo”, escreveu no Instagram.

Em entrevista ao programa A Tarde É Sua, na Rede TV!, a apresentadora do SBT relatou que a cirurgia foi tranquila, mas ponderou: “Não estou curada ainda. Fiz a primeira intervenção. Fizeram a retirada do tumor e agora vai para a biópsia. Dependendo do resultado, posso encerrar por aqui, precisar de radioterapia, quimioterapia ou outra cirurgia”.

O ano no quesito saúde não está sendo fácil para Mamma. Em maio, ela foi internada para tratar de uma infecção cutânea. Ela passou por exames de rotina e tratamento.

Em outubro, ela decidiu realizar a cirurgia bariátrica para reduzir peso também por questões de saúde. “Estou com 70 anos, preciso cuidar um pouco de mim, da minha saúde. Quero ficar mais saudável e tirar essa barriga, esse avental de gordura”, disse na época. Menos de um mês depois, ao realizar os exames para a cirurgia, descobriu o câncer no esôfago. "Por ter sido descoberto recentemente, ele está pequenininho, com 20 milímetros. Hoje eu acabei de fazer um outro exame para remoção dele, endoscópica mesmo", afirmou a apresentadora.

Nesta segunda-feira, 18, Mamma Bruschetta comemorou a alta médica. “Pronta para ir para casa. Aguardando apenas a liberação médica”, escreveu na legenda da foto em que aparece no quarto de hospital, com óculos de sol e chapéu.