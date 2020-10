Malvino Salvador testa positivo para novo coronavírus após viagem

Malvino Salvador e Kyra Gracie ao lado de uma das filhas do casal. Foto: Instagram / @kyragracie

O ator Malvino Salvador confirmou que testou positivo para o novo coronavírus nesta segunda-feira, 26, em entrevista a Sonia Abrão no A Tarde É Sua, da RedeTV!.

"Eu e minha família fizemos uma viagem recente para [Fernando de] Noronha. Uma das exigências para a viagem é que nós fizéssemos o teste com 24 horas de antecedência. Foi o que nós fizemos. Deu negativo e pudemos ir para Noronha", contou.

Na sequência, continuou: "Chegando lá, havia uma nova exigência, de que cinco dias depois teríamos que refazer o teste. Todos nós fizemos e tudo bem. Eu, inclusive, tive que ir para São Paulo no sábado, tive que refazer o teste na ocasião e, mais uma vez, deu negativo".

Malvino Salvador relatou que, no fim de semana, "sentiu que não estava bem" e fez o teste novamente: "o de sangue não deu nada, mas o PCR deu positivo".

"O que eu fiz foi alertar as pessoas com quem eu tinha tido contato imediatamente, para que pudessem tomar as precauções. Desde então, todos nós estamos em quarentena aqui em casa", concluiu.

Sobre possíveis sintomas da covid-19, o ator destacou que ele e sua família estão "muito bem, graças a Deus".