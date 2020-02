Maluma é primeiro latino a estrelar campanha da Calvin Klein

Cantor colombiano Maluma Foto: Reprodução Instagram/ @maluma

O artista colombiano Maluma reagiu nesta sexta-feira, 28, com orgulho e humor à agitação que causou na internet as fotos com as quais ele estreou como o primeiro latino em uma campanha do designer americano Calvin Klein.

As imagens sensuais colocaram Maluma entre as dez principais tendências do Twitter e o vídeo da campanha, no qual também participam artistas como Justin Bieber e o rapper e ator Priddy The Opp, ganhou mais de 2,3 milhões de curtidas e 11,6 comentários na sua conta do Instagram.

Também participam desta campanha publicitária estrelas do como Kendall Jenner, cantora SZA, o modelo transgênero

Hunter Schafer, Lay Zhang e o rapper Lil Nas X.

Maluma, enquanto isso, estava apresentando concertos na Europa Oriental. Na quinta-feira, quando a campanha saiu, ele cantou na República Tcheca e neste sábado, 29, na Polônia.

Entre um show e outro, o artista colombiano agradeceu às palavras de apoio e disse que viu sua participação na campanha

como um "sinal de que os sonhos se tornam realidade".

Nesta sexta-feira, 28, ele publicou uma das fotos com a legenda "Papai Juancho" e o emoticon sorridente, enquanto seus fãs aplaudiram o bom humor.

A estrela do reggaeton colombiano e os outros artistas foram fotografado pelo renomado fotógrafo Mario Sorrenti usando algumas das peças de roupa íntima mais clássicas do estilista, incluindo jeans com stretch. O vídeo foi filmado por Bardia Zeinali e produzido por Dimitry Fedorov.

Outros artistas expressaram sua admiração com comentários e emoticons "Parabéns", comentou seu colega e compatriota J Balvin. "Você arrasou irmão", ele disse, enquanto isso. Nicky Jam, Eva Longoria, Llane, Wisin e Thalía eram outras estrelas que o parabenizaram.