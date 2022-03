Maju Coutinho visita quadra da escola de samba carioca Mangueira

A apresentadora Maju Coutinho visita a quadra da escola de samba carioca Mangueira, na zona norte da capital fluminense, na última sexta-feira, 19. Foto: DANIEL PINHEIRO

A apresentadora Maju Coutinho foi visita ilustre na quadra da escola de samba Mangueira, na zona norte da capital fluminense, na noite do último sábado, 19. Maju estará no comando da transmissão dos desfiles do carnaval 2022, na TV Globo, que neste ano ocorrerão em abril, devido a pandemia da covid-19. A comunicadora compareceu ao ensaio da agremiação junto do carnavalesco Milton Cunha.

Os integrantes da escola de samba Beija-Flor de Nilópolis também prestigiaram o ensaio. A noite foi marcada pelo encontro entre as rainhas de bateria Evelyn Bastos, da Mangueira, e Raissa de Oliveira, da agremiação de Nilópolis. Outro encontro de gigantes do carnaval carioca também ocorreu no mesmo espaço pela união das porta-bandeiras Débora de Almeida, a representante mangueirense, e Selminha Sorriso, da Beija-Flor, um dos nomes mais conhecidos do carnaval do Rio.

A apresentadora Maju Coutinho e o carnavalesco Milton Cunha em visita à quadra da escola de samba carioca Mangueira, na zona norte da cidade do Rio, no último sábado, 19. Foto: DANIEL PINHEIRO