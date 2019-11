Sandra Annenberg defende Maju Coutinho na apresentação do 'Jornal Hoje'

As jornalistas Sandra Anennberg e Maju Coutinho. Foto: Instagram/@majucoutinhoreal

A jornalista Sandra Annenberg, que foi titular do Jornal Hoje por quase 20 anos, defendeu a permanência de Maju Coutinho no programa. Ela falou em entrevista ao TV Fama, da Rede TV!, nesta quinta-feira, 31.

"É uma questão de tempo. Ela [Maju] começou agora. Eu estive lá durante 18 anos, entreguei meu 'filho' para a Maju com muito amor e carinho', disse.

Maju substituiu Sandra Annenberg em setembro. A ex-Jornal Hoje atualmente conduz o semanal Globo Repórter, ao lado de Glória Maria, no lugar de Sérgio Chapelin.

A ex-apresentadora da previsão do tempo foi a primeira mulher negra a conduzir uma edição do Jornal Nacional. "Quero que isso não seja notícia daqui a um tempo", declarou na ocasião. Ela também já apresentou algumas edições do dominical Fantástico.

Nesta semana, Maju recebeu críticas da jornalista Carla Vilhena, via Twitter, sobre a cobertura da morte do diretor Jorge Fernando. A ex-funcionária da TV Globo reclamou: "Apresentadora, vamos evitar rir depois das cenas de arquivo enquanto lê a frase 'o corpo do diretor'", escreveu.

Após a repercussão negativa, Carla apagou o tuíte e pediu desculpas. "Cometi um erro de avaliação. O que achei que poderia ser uma dica para apresentação acabou sendo interpretado como uma ofensa a uma pessoa que adoro. Muitas pessoas entenderam assim. Por isso, peço humildemente desculpas pelo erro. E a Maju, desejo mais sucesso", escreveu na terça-feira, 29.

Sobre a atuação de Maju no Jornal Hoje, Sandra Annenberg afirmou: "Ela tem uma vida linda pela frente e tenho certeza que as pessoas, com o tempo, vão acostumar. Ela está brilhante, sou fã da Maju e ela está muito bem", defendeu.

Na festa dos 50 anos do Jornal Nacional, no início de setembro, Maju Coutinho publicou uma foto ao lado de Sandra no Instagram. "Sandra tem sido super acolhedora nesta minha transição. Obrigada", escreveu na legenda da imagem.