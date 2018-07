Maitê Proença posta foto com folha de maconha

Foto: Reprodução/ Instagram

Em suas férias no Butão, Maitê Proença publicou uma foto com folhas de maconha e chamou atenção dos internautas. Na legenda, a atriz escreveu: "Aqui, ela dá na margem da estrada #Butão!"

Leia também: Casal Flora e Gilberto Gil posta foto de momento em família

Maitê está compartilhando toda sua aventura pela Ásia em seu Instagram. A atriz tem visitado monastérios e pontos turísticos no país. "Hoje estou no Butão, aninhado na cordilheira do Himalaia, tem na sua Constituição uma proposta de Felicidade Interna Bruta, FIB, em vez do nosso PIB. Sorrio, eu estou no Butão", publicou.

Antes do almoço. Na sala/cozinha com as mulheres. A photo posted by Maitê Proença (@eumaiteproenca) on Sep 8, 2016 at 5:37am PDT

Monastério de Tronkza A photo posted by Maitê Proença (@eumaiteproenca) on Sep 6, 2016 at 3:36am PDT