Maisie Williams tem medo que certos papéis não sejam oferecidos para ela por conta da sua aparência

A atriz Maisie Williams falou em entrevista da sua preocupação sobre os papeis que vai conseguir após o final de 'Game of Thrones' Foto: Simon Dawson/Reuters

A atriz britânica Maisie Williams, que interpreta Arya Stark em Game of Thrones, disse em entrevista para o jornal The Irish Times que tem medo do tipo de papel que vai conseguir quando a série terminar por conta da sua aparência física. Maisie acredita que certos papéis nem serão oferecidos para ele por conta disso.

“Só agora eu comecei a perceber que existem algumas personagens que são oferecidas para mim por causa da minha aparência e outras que nem chegarão perto de mim”, disse a atriz. “A indústria [cinematográfica] é muito superficialista e eu não tenho a aparência para fazer personagens sexualizadas”, completou.

Apesar de ter sido escalada para filmes como Os Novos Mutantes, do universo X-Men, Maisie acredita que deveria existir mais diversidade de aparências na indústria cinematográfica. “Não me entenda errado, eu também fico de boca aberta quando vejo aquelas atrizes lindas de Hollywood, mas eu acho que é triste que as pessoas vejam só um tipo de beleza nas telas”, finalizou.