Maisie Williams revela ter ficado surpresa por sua personagem em 'Game of Thrones' não ser LGBT+

Maisie Williams achava que sua personagem Arya Stark, em 'Game of Thrones', fosse LGBT+. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

A atriz Maisie Williams revelou durante entrevista à Teen Vogue que ficou surpresa com a cena de sexo entre Arya Stark, sua personagem em Game of Thrones, e Gendry Baratheon (Joe Dempsie). A atriz confessou que, na verdade, sempre acreditou que Stark fosse gay.

"A primeira vez que fiquei surpresa com Arya provavelmente foi no final da série, quando ela tira as roupas e dorme com Gendry. No começo, achei que era uma piada. Eu disse: 'Essa foi boa'. E os produtores falando: 'Não, a gente não fez isso dessa vez'. Achei que a Arya era LGBT+, sabe? Então... É, foi uma surpresa", contou.

Game of Thrones tem oito temporadas, lançadas entre 2011 e 2019. A série foi parcialmente baseada nos livros da saga As Crônicas de Gelo e Fogo, assinados por George R. R. Martin.

Os episódios do seriado estão disponíveis para assistir na HBO Max. Além disso, o universo de GoT retorna com A Casa do Dragão, spin-off que será lançado em 22 de agosto, também da plataforma de streaming da HBO.