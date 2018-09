Maisie Williams quase não participou dos testes para ‘Game of Thrones’

A atriz Maisie Williams revelou que quase não participou dos testes da série 'Game of Thrones' por conta de uma viagem escolar Foto: Mike Blake/Reuters

A atriz Maisie WIlliams, que interpreta a personagem Arya, em Game of Thrones, revelou em entrevista para a revista inStyle que quase não foi aos testes para a série por conta de uma viagem escolar que estava marcada para o mesmo dia. Segundo a atriz, ela ia com a sua turma para uma fazenda de porcos em Bristol, na Inglaterra, e estava muito animada.

Maisie também falou com a revista sobre a dificuldade que foi passar a adolescência sob os holofotes. “Eu tive problemas com a pressão para sempre se encaixar em um padrão e sempre me preocupei em falar a coisa certa”, disse a atriz, que teve que deixar a escola por conta de bullying feito pelos seus colegas. “Era estranho fazer uma personagem tão forte na série enquanto eu tinha problemas com a minha vida pessoal”, continuou.

Ela falou que o contato com os fãs e ver que eles também tinham as mesmas angústias a ajudaram a superar esse problema. “Entender que eu não era a única pessoa que se sentia como não se encaixasse me ajudou bastante e fez com que eu quisesse informar a outros adolescentes que as coisas realmente ficam melhores”, falou.

Sobre o fim de Game of Thrones, Maisie contou na entrevista que vai sentir falta da Arya, mas que a personagem a tornou mais confiante de si mesma. “A parte mais complicada é que eu nunca serei a Arya de novo. Por muito tempo, eu senti como se nós duas fossemos a mesma pessoa, mas agora que cresci vi que isso não era verdade e encontrei outros lados da minha personalidade”, finalizou a atriz.