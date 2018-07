Maisie Williams mostra tatuagem com frase de 'Game of Thrones'

Maisie Williams mostrou suas novas tatuagens. Foto: Instagram/@maisie_williams

Há alguns dias, Maisie Williams, que vive Arya Stark em Game of Thrones, havia indicado que estava fazendo uma tatuagem de uma frase da série. Agora, ela mostrou o resultado.

Em uma foto publicada em seu Instagram na última terça-feira, 24, Maisie mostrou três novas tatuagens que fez: uma flor no braço, a frase "little rascal" (algo como "diabinho") no outro braço e, na parte de trás do pescoço, a frase "no one", em referência à Game of Thrones.

A frase é dita várias vezes na frase pela própria Arya, quando ela está em treinamento para justamente se tornar "no one" e fazer parte dos Homens sem Rosto, durante a quinta e sexta temporadas da série.

Anteriormente, Sophie Turner, que vive Sansa Stark, já havia feito uma tatuagem em referência à série, com a frase "the pack survives", traduzido como "a matilha sobrevive". A oitava e última temporada de Game of Thrones deve estrear em 2019 na HBO.

Confira a tatuagem abaixo, passando a seta para o lado: