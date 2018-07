Maisie Williams faz tatuagem com frase de 'Game of Thrones'

Maisie Williams. Foto: REUTERS/Simon Dawson

Há algumas semanas, Sophie Turner apareceu com uma nova tatuagem, que faz referência a uma frase de Game of Thrones. Agora, foi a vez de Maisie Williams, que interpreta Arya Stark, marcar em sua pele uma frase da série.

Ela publicou algumas fotos em seu Stories do Instagram mostrando o momento em que estava prestes a tatuar. "Advinha quem vai tatuar 'No One'?", escreveu Maisie.

A frase é dita várias vezes na frase pela própria Arya, quando ela está em treinamento para fazer parte dos Homens sem Rosto. Ela ainda não publicou o resultado da tatuagem.