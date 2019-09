Maisa Silva tem infecção urinária e cancela participação em Bienal do Livro

Maisa Silva durante coletiva do 'Programa da Maisa'. Foto: Gabriel Cardoso / SBT / Divulgação

A apresentadora Maisa Silva publicou um comunicado em vídeo no seu Twitter explicando os motivos pelos quais não pôde comparecer à Bienal do Livro, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira, 4.

"Tive uma infecção urinária, mas estou bem. Fui no hospital hoje e já estou tomando remédio", afirmou Maisa.

Na sequência, prosseguiu a explicação: "Sei que tinha muita gente empolgada pra me ver, estava muito animada, até chorei de tão triste que fiquei, mas é importante priorizar minha saúde, até porque amanhã gravo o meu programa e algo pior poderia acontecer."

Maisa participaria de uma conversa ao lado das convidadas Thalita Rebouças, Fernanda Gentil, Bianca Andrade e Tatiane Ingrid Adão, com mediação de Letícia Pires, sobre o livro Ela Disse, Ele Disse, de Thalita Rebouças, a partir das 17h desta quarta-feira, 4.

Assista abaixo à íntegra do vídeo publicado por Maisa Silva: