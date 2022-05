Maisa Silva recebe declaração de João Gomes: 'Preciso de dengo'

Nas redes sociais, João Gomes faz nova delcaração para Maisa Silva e surge com camiseta estampada com rosto da atriz. Foto: Instagram/joaogomescantor

Nesta segunda-feira, 9, Maisa Silva recebeu pela segunda vez uma declaração de João Gomes. Desta vez, o cantor sertanejo preparou uma surpresa inusitada para a atriz, pois ele apareceu usando uma camiseta com o rosto da apresentadora estampado.

"Estava esperando chegar a camiseta para gravar o vídeo. Missão dada. Missão cumprida. 'Tô precisando de dengo, não vê?'", escreveu na legenda da publicação, fazendo referência a sua música Dengo.

"Para ela, Maisa. Para os corações apaixonados", concluiu o cantor. Aos risos, Maisa comentou na publicação do sertanejo: "Eu amo! Uma das maiores do Digo ou Não Digo, e digo mais. Hit de milhões".

Em março deste ano, João Gomes tinha feito a primeira declaração para a apresentadora. Com um carrossel de fotos ao lado de Maisa, o cantor exibiu um print de uma mensagem que enviou para ela no Instagram, onde falava sobre ser apaixonado pela atriz: "Sei que já passou do tempo de te dizer, mas eu sou afim de você desde os tempos do Bom Dia & Cia".

Na legenda desta publicação ele revelou que o encontro parecia um sonho: "Um sonho você ter curtido um show meu naquele outro dia. Um sonho ter curtido o show do Luan e ver você".