Maisa Silva pede fim de tabu sobre menstruação

Constrangedora. Não tem outra palavra que melhor defina a última edição do 'Jogo das 3 Pistas', quadro do 'Programa Silvio Santos', do SBT. Maisa Silva foi convidada para um duelo de conhecimentos gerais contra Dudu Camargo, mas acabou se irritando com Silvio Santos, que ao longo de quase 40 minutos tentou forçar um envolvimento romântico entre seus dois pupilos. Enquanto Dudu saltitava pelo palco e tentava imitar os trejeitos do patrão, Maisa não deixou de manifestar a sua insatisfação com a situação. E fez isso por muitas vezes. A atriz, de 15 anos de idade, deu respostas afiadas ao dono da emissora e a Dudu Camargo, a quem ela deixou claro que não faz a menor questão de ter contato. Nem mesmo uma amizade. Veja a seguir as melhores patadas que a menina deu em seus colegas:

Foto: Reprodução de cena do Programa Silvio Santos/SBT