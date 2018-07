Maisa Silva participará de Teleton exclusivo para a internet

Maisa Silva está em evidência nas redes sociais Foto: Twitter / @maisasilva

Maisa Silva será embaixadora do Teleton Mais 2017, campanha social de arrecadação de doações para a Associação de Assistência à Pessoa Deficiente (AACD). A atriz postou vídeo em que comemorava o convite para participar do projeto.

No começo do vídeo é possível ouvir a voz do apresentador Celso Portiolli, provavelmente sendo reproduzida em um aparelho eletrônico, perguntando: “Maisinha, quero saber se você topa ser um dos onze embaixadores da liga do bem do Teleton Mais”.

Atualmente em sua vigésima edição, o projeto social contará com uma novidade em 2017: terá programação exclusiva para a internet, o Teleton Mais, que vai ao ar simultaneamente com a programação da televisão, no momento sob exibição do SBT.

“Vocês sabem que esse é meu décimo primeiro Teleton. Eu estou muito empolgada de ser uma embaixadora de algo tão importante, me deixa sem palavras”, comemorou Maísa.

Ela informou que já visitou a associação filantrópica e reconhece que o seu trabalho “muda vidas”. “Então, por favor, não deixem de doar, isso é muito importante para mim, para vocês e para muitas vidas”, convidou.

O Teleton Mais contará com personalidades da emissora que fazem sucesso na internet, entre elas, Maisa. Por isso, para encerrar o vídeo, ela desenhou um símbolo de mais em seu rosto.

Confira o vídeo: