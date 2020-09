Maisa Silva mostra sua primeira participação na TV, aos três anos

A apresentadora Maisa Silva mostrou sua primeira aparição em um programa de TV, aos três anos, em 2005 Foto: Instagram / @maisa

A apresentadora Maisa Silva pode ter apenas 18 anos de idade, mas já está há 15 anos atuando na televisão brasileira, e na terça-feira, 22, ela mostrou para seus seguidores sua estreia em uma programa de televisão, em 2005, no Programa Raul Gil.

“Primeira vez que eu apareci na TV, com 3 anos no vovô Raul”, comentou Maisa em uma publicação no Instagram. A atriz compartilhou um vídeo em que mostra ela participando do quadro de calouros do programa em 2005, à época exibido na TV Record, para imitar músicas de alguns cantores.

No vídeo, Raul Gil faz algumas perguntas para Maisa, e ri conforme ela vai respondendo. Perguntada sobre seu estado civil, ela disse que era “criança”, e que quando crescesse queria ser “adulta”.

Maisa participou do quadro em outras ocasiões, incluindo quando o programa passou a ser exibido na Band, até ser contratada em 2007 como apresentadora do Sábado Animado, do SBT. Atualmente ela segue na emissora, como apresentadora da sua própria atração, o Programa da Maisa. Ainda na terça-feira, ela postou um vídeo que reúne alguns memes criados quando apresentava programas infantis no SBT.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais