Maisa Silva mostra lista com atividades para seguidores em quarentena

A apresentadora e atriz Maisa Silva. Foto: Instagram/@maisa

Basta ficar alguns minutos nas redes sociais para encontrar relatos de pessoas entediadas enquanto estão realizando o isolamento social para evitar a expansão do novo coronavírus. E foi pensando na redução desse tédio que a atriz Maisa Silva divulgou na quarta-feira, 18, uma lista com atividades para fazer em casa.

A seleção conta com ações voltadas à questão estética, como hidratar o cabelo, cuidar da pele, esfoliar o corpo e aprender a fazer um estilo de maquiagem no YouTube, e também com tarefas domésticas, como arrumar o armário, e ações para se distrair, como assistir a uma série ou ler um livro.

Pouco depois de divulgar a lista, a atriz compartilhou o que realizou no dia: hidratou o cabelo e a pele e aprendeu uma receita de bolo de limão. Ela também fez um vídeo ao vivo com os fãs no Instagram, que chegou a ter mais de 400 mil espectadores.

Dicas da +A pra matar o tédio na quarentena: Hidratar o cabelo Cuidar da pele Fazer uma esfoliação no corpo Ouvir música Ler Assistir filmes e séries Ligação de vídeo pra fofocar Fazer exercício em casa Aprender uma receita Copiar uma coreo do fitdance Limpa no armário — +a (@maisa) March 18, 2020

Maisa não é a única que tem incentivado os fãs a se distrair no período de quarentena. Também na quarta-feira a cantora Anitta divulgou em seu Twitter que realizará nesta quinta-feira, 19, algumas lives no Instagram, em que mostrará sua rotina de exercícios e terá aulas de francês e culinária.