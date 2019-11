Maisa Silva justifica ausência no Enem: ‘Trabalhar e estudar é difícil, não sei como consigo’

A apresentadora e atriz Maisa Silva. Foto: Instagram/@maisa

Maisa Silva usou o Twitter neste domingo, 3, para fazer um desabafo e justificar a ausência no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

“Gente, muita gente está perguntando porque eu não vou fazer o Enem esse ano e a resposta é bem simples. Na verdade, eu não quero. Não é o momento para mim, nem estou preparada para isso”, afirmou na rede social.

Desde os três anos de idade na televisão, passando entre apresentação de programas, participação em novelas e publicidade dentro e fora da internet, Maisa desabafa que se sente cansada com tantas tarefas. “Preciso de um ano longe de estudos acadêmicos. Trabalhar e estudar é difícil, não sei como consigo”, disse.

Ela também agradeceu as mensagens de apoio dos fãs e declarou que a família está ao lado dela sobre esta decisão.

Preciso de 1 ano longe de estudos acadêmicos, trabalhar e estudar é difícil, n sei como consigo — +a (@maisa) November 3, 2019

A apresentadora aproveitou a ocasião para fazer uma brincadeira com o namorado Nicholas Arashiro sobre a redação do Enem, cujo tema foi a democratização do acesso ao cinema.

“Espero que meu namorado me mencione na redação do Enem, afinal de contas eu trabalho no cinema. Beijos”, publicou.

Espero q meu namorado me mencione na redação do Enem, afinal de contas eu trabalho com cinema, bjs — +a (@maisa) November 3, 2019

Os fãs de Maisa também perguntaram se ela tem planos de fazer uma faculdade futuramente. “Ano que vem não, mas talvez no próximo eu faça ou de cinema ou de publicidade. Não sei ainda”, respondeu a apresentadora.