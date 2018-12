Maisa Silva fará uma ‘pausa’ nas redes sociais durante as férias

A atriz e apresentadora Maisa. Foto: Instagram/@maisa

Maisa Silva tem mais de um milhão de seguidor para cada ano de vida. Aos 16, a atriz e apresentadora coleciona 18,2 milhões de fãs nas redes sociais. E decidiu explicar o por quê de se afastar, por um tempo, do Facebook, Instagram e Twitter.

“Não vou sumir das redes sociais, mas pretendo dar um tempinho porque eu confesso que me permiti intoxicar com coisas que vi e realmente me afetaram”, desabafou. O anúncio foi feito nesta terça-feira, 18.

Muitos fãs, apesar de estarem tristes com a decisão, concordaram. “Acho que todos nós devíamos fazer isso de vez em quando, dar um tempo desse mundo tóxico chamado redes sociais”, escreveu uma seguidora. "Eu queria muito agradecer pelo companheirismo nesse ano, gente. Vocês são muito importantes para mim sim!", enfatizou Maisa aos seguidores.

A atriz também falou sobre o papel da família na vida dela. "Eu tenho uma base familiar que é o maior privilégio da minha vida. Eu sei que isso não anula as dificuldades que eu passei, mas eu tenho uma saúde incrível, oportunidades e um apoio incrível dos meus familiares. E isso é tudo", completou.

Em agosto, Maisa participou do programa Conversa com Bial e contou como lida com as redes sociais, tecnologia e adolescência.

Não vou sumir das redes sociais, mas pretendo dar um tempinho pq eu confesso q me permiti intoxicar um pouco c coisas q vi e realmente me afetei. Mas queria muito agradecer pelo companheirismo nesse ano gente. Vcs são mt importantes pra mim SIM. — +a (@maisasilva) 18 de dezembro de 2018

Sou privilegiada sim, pq além de fatores q vcs sabem, eu tenho uma base familiar q é o MAIOR privilégio da minha vida. Eu sei q isso n anula as dificuldades q eu passei, mas eu tenho uma saúde incrível, oportunidades e um apoio incrível dos meus familiares. Isso é tudo. — +a (@maisasilva) 18 de dezembro de 2018