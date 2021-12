Maisa Silva e Nicholas Arashiro terminam namoro: 'Vivemos 4 lindos anos juntos'

A apresentadora Maisa Silva e o agora ex-namorado Nicholas Arashiro Foto: Instagram/@maisa

Uma figura como Maisa Silva, que cresceu em frente às câmeras, está com a vida particular inevitavelmente exposta. É exatamente por saber disso que a apresentadora sempre utilizou as redes sociais para dialogar com os fãs e contar sobre as fases da vida pelas quais passa.

E, na noite desta quarta-feira, 15, não foi diferente ao relatar o fim do relacionamento com Nicholas Arashiro, primeiro namorado que assumiu publicamente.

"Oi gente, tudo bem? Em respeito a todos que sempre demonstraram muito carinho por nós, venho dizer que eu e o Nick não estamos mais namorando. Ele foi meu primeiro grande amor e eu o dele, vivemos 4 lindos anos juntos de muito aprendizado, risadas, sonhos realizados e lealdade", começou o texto que publicou no Twitter.

Maisa Silva também esclareceu que o término foi uma decisão de ambos, sem mágoas e brigas: "Portanto, especulações são desnecessárias. Nossa amizade prevalece e peço que levem em consideração o fato do Nicholas não ser uma pessoa pública, querer evitar superexposição e ter sua privacidade respeitada".

A apresentadora acrescentou que não pretende dar entrevistas sobre o assunto e disse que conta com a empatia de todos. Sobre possíveis comentários como "não acredito mais no amor" e "término de famoso é tudo sem briga...duvido", Maisa reflete: "Não tem muito como controlar o que o outro prefere acreditar, então, fico em paz por nós sabermos que apesar de não ser fácil, foi respeitoso como os 4 anos de namoro".

Oi gente, tudo bem? Em respeito a todos que sempre demonstraram muito carinho por nós, venho dizer que eu e o Nick não estamos mais namorando. Ele foi meu primeiro grande amor e eu o dele, vivemos 4 lindos anos juntos de muito aprendizado, risadas, sonhos realizados e lealdade — +a (@maisa) December 15, 2021

querer evitar superexposição e ter sua privacidade respeitada. Eu também não darei entrevistas sobre o assunto. Agradecemos e contamos com a compreensão e a empatia de todos. — +a (@maisa) December 15, 2021

E sim tô preparada p ouvir "não acredito mais no amor" e " termino de famoso é td sem briga né duvido..." Mas não tem mt como controlar o que o outro prefere acreditar, então, fico em paz por nós sabermos que apesar de n ser fácil, foi respeitoso como os 4 anos de namoro. — +a (@maisa) December 15, 2021