Maisa Silva e Marina Ruy Barbosa fazem pedidos pelo adiamento do ENEM

A apresentadora e atriz Maisa Silva tem usado as redes sociais para pedir o adiamento da prova Foto: Instagram/@maisa

As atrizes Maisa Silva e Marina Ruy Barbosa aderiram, respectivamente na sexta-feira, 15, e sábado, 16, à campanha Adia Enem, que pede a alteração da data de realização do Exame Nacional do Ensino Médio devido à pandemia do novo coronavírus. Além das duas, outros artistas têm feito publicações e falado sobre o tema em lives.

Maisa se posicionou pela primeira vez em 15 de maio, quando publicou uma foto vestindo uma camiseta com a hashtag #AdiaENEM. Ela falou novamente sobre a questão em uma live com a apresentadora Eliana no domingo, 17, em que as duas se colocaram a favor do adiamento.

“Vem uma pandemia, muito luto acontecendo, pessoas perdendo entes queridos, jovens que o tempo que era para se dedicar ao Enem, estão tendo que trabalhar, porque os pais perderam o emprego. Vem ansiedade, a preocupação. E a pessoa que não tem acesso à internet [...] Então assim, tem que adiar, para ser mais igual, mais justo, quem que está com cabeça para isso agora?”, comentou Maisa.

Em Live com a Eliana @maisa diz a importância do adiamento do Enem #AdiaEnem pic.twitter.com/PpylqborQl — +a #Maisa18 (@votemaisavote) May 17, 2020

A atriz Marina Ruy Barbosa também falou sobre o tema: “a discussão em torno do Enem só evidencia que aquela máxima “se esforça, você consegue” é uma ilusão. Que tristeza ver tanta gente tão distante do mínimo necessário para ter saúde, do mínimo necessário para estudar”. Ela destacou que apesar de não vivenciar essa realidade, busca usar a fama para dar voz às pessoas que, no momento, encontram dificuldades para estudar.

Thelma Assis, campeã do Big Brother Brasil 20, também disse que é a favor do adiamento, além das atrizes Fernanda Paes Leme e Fernanda Concon. Outras personalidades como Gabriela Prioli, Sophia Abrahão e Bela Gil também fizeram comentários na publicação de Marina, apoiando a fala da atriz.

Thelma: "Em períodos de quarentena é uma coisa assim né... meio óbvia. Em períodos de quarentena, as pessoas não estão tendo contato com o estudo da forma como deveria ser feita, não é isso? (...) Então nada mais justo do que adiar... tudo está sendo adiado...#AdiaEnem pic.twitter.com/j0UABkzxWe — EuComentei (@EuComentei_) May 17, 2020

Dia de mutirão #AdiaEnem — Fê Paes Leme (@FePaesLeme) May 17, 2020

No sábado, 16, as universidades federais do Estado de São Paulo lançaram um manifesto solicitando o adiamento da prova, a maior do tipo no Brasil. “Nosso objetivo é evitarmos que ocorra um grave prejuízo aos estudantes do ensino médio no acesso ao ensino superior que, em função da pandemia, estão submetidos a condições muito desiguais de isolamento social e de acesso às ferramentas de ensino remoto, agravadas pelas enormes desigualdades sociais em todo o Brasil e, em especial, no Estado de São Paulo”. Até o momento as inscrições para o Enem de 2020 seguem abertas.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais