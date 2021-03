Maísa Silva desabafa sobre críticas ao seu corpo: 'Nunca está bom para ninguém'

A apresentadora e atriz Maisa Silva revelou que recebe críticas sobre seu corpo nas redes sociais Foto: Instagram/@maisa

Maísa Silva compartilhou um desabafo nas redes sociais nesta quarta-feira, 17. A apresentadora revelou que tem sofrido muitas cobranças a respeito do seu corpo, nos comentários do Tiktok.

Pouco tempo antes, a atriz tinha postado um story em seu perfil no Instagram comentando sobre o treino que tem praticado. Ela brincou que Gracyanne Barbosa estaria orgulhosa dela. Não demorou para que alguns seguidores se sentisse no direito de falar sobre sua forma física.

"Eu já recebi vários comentários no TikTok sobre meu corpo. Pessoas falando que parecia que eu não estava comendo, que estou muito magra. Gente, nunca está bom para ninguém, né?", iniciou ela.

"Está super de boa, mas ninguém pensa que esses comentários poderiam ser gatilhos para mim e que podem ser para outras pessoas. Mesmo eu sendo padrão, isso que é o mais absurdo", completou.

Em seguida, Maísa se mostrou preocupada com os fãs que a acompanham e veem esse tipo de comentário. "Eu realmente não sei o que as pessoas esperam. Fico muito preocupada real com meus seguidores novinhos lendo coisas do tipo e ainda mais de a cobrança estar cada vez mais insana".

Por fim, ela pediu mais consciência por parte do público. "É só uma reflexão para a gente tomar cuidado com o que a gente comenta, porque nunca se sabe o que a pessoa está passando. E as outras pessoas lendo os comentários também vão ser afetadas".

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais