Maisa Silva dá ‘aula’ sobre fake news e desmente briga com Raul Gil após Teleton

A atriz e apresentadora Maísa Silva. Foto: Reprodução/YouTube

Maisa Silva e Raul Gil protagonizaram uma das polêmicas do Teleton deste ano, no SBT. O apresentador, ao elogiar o presidente eleito Jair Bolsonaro durante o programa, ao vivo, foi interrompido pela atriz, que seguiu orientação da produção. Desde então, ambos são alvos de elogios e críticas de internautas.

Para botar um ponto final na história, Maisa Silva fez uma publicação no canal dela no YouTube.

A atriz começa o vídeo explicando o conceito ‘fake news’, ou seja, notícias falsas que são espalhadas pela internet. “Antes, a gente chamava de fofoca mesmo ou boato. O que não é fato é boato”, lembrou.

Maisa também avaliou que tem muito adulto que não consegue “superar o ensino médio” e propaga esse tipo de informação: “Já não bastassem as fofocas da escola que as pessoas andam fazendo umas com as outras, no meu caso, na adolescência, os adultos resolveram brincar de fofoquinha de escola”.

Em um momento do vídeo, que dura pouco mais de cinco minutos, a atriz pega o celular e começa a ler notícias que diziam que Raul Gil a teria xingado ao sair de uma churrascaria. Após ler a nota, Maisa apresenta um áudio original do apresentador.

“Me mandaram sair do palco. Não deixaram nem eu falar com os meninos da AACD. Levantaram a placa e me expulsaram”, conta, rindo, Raul Gil no áudio. E o apresentador foi além quando disse que internautas o apoiaram: “Só que o ‘tiro saiu pela culatra’. Eu recebi cinco mil...é...como é? Cinco mil ‘instagram’. Cinco mil! Desses, 20 falaram mal de mim. O resto diziam: ‘Raul Gil, parabéns, estamos com você. Essa ‘bostinha’ que está aí...’. Coitadinha (da Maisa), não tinha nada a ver com isso”, avaliou Raul.

Maisa paralisa o áudio e convida o internauta para a reflexão: “Se vocês conseguem interpretar bem esse diálogo, ele só estava reproduzindo o que estavam falando de mim nas redes sociais dele”, analisa, enfatizando que em momento algum Raul Gil a xingou e sim repetiu o que os seguidores dele escreveram.

“O próprio Raul Gil me ligou e me pediu desculpas. Olha só, ele nem precisava pedir desculpas, porque nada a ver”, afirmou a atriz, que contou que sempre assistiu o programa do apresentador com os avós e que, por essa razão, tinha o sonho de trabalhar na televisão.

Para concluir a explicação, Maisa mandou um recado geral para os internautas: “Cuidado com o que vocês compartilham, porque uma fake news não vira uma coisa grande se vocês não compartilham. Sempre vejam a veracidade”.

Algumas pessoas se manifestaram no vídeo. “Nossa, mano, to me sentindo muito culpado agora por ter ajudado a propagar essa notícia falsa num nível absurdo (sic)”, escreveu um seguidor. “Desde que eu li a notícia, achei muito estranho não ter um vídeo ou áudio”, desconfiou outro.

Maisa Silva também mandou um recado importante aos jornalistas. “Hoje em dia, a gente consome muito as notícias da internet. Minha geração é muito difícil pegar um jornal. Então, como querem que a gente fique conscientizado politicamente, socialmente, educacionalmente, sobre meio ambiente, várias coisas, se vocês levam as notícias pra nós que muitas vezes são falsas? Então, por favor, parem de escrever essas matérias sensacionalistas. Não tem graça!”, ensinou.

Assista ao vídeo: