Maisa pede ajuda a fãs para denunciar homem que a assediou

Atriz Maisa Silva em vídeo de seu canal no YouTube Foto: https://www.youtube.com/watch?v=542ae39qyVk

Maisa Silva, atriz mirim do SBT conhecida por ter 'crescido' em frente às câmeras de TV, utilizou as redes sociais para pedir ajuda aos fãs após ter sido assediada em seu Instagram. Ela publicou um print de algumas mensagens enviadas por um usuário ao seu perfil do Instagram, que alguns fãs chegaram a comparar com as recebidas pela apresentadora Ana Hickmann em 2016.

"Denunciem... É o que a gente pode fazer. O nojo que eu sinto é maior que tudo. Ainda tenho esperança que esses monstros sejam pegos. Pior coisa ler esses comentários", disse Maisa, que em seguida agradeceu pelo apoio dos fãs: "É muito bom saber que tem gente boa no mundo".

Confira as postagens de Maisa abaixo:

denunciem.. É oq a gente pode fazer, o nojo q eu sinto é maior q tudo :( Ainda tenho esperança q esses monstros sejam pegos pic.twitter.com/OBkMRKQzJV — +a (@maisasilva) 23 de fevereiro de 2017

pior coisa ler esses comentários — +a (@maisasilva) 23 de fevereiro de 2017

brigada por todos os comentários de apoio gente, realmente vcs são mt especiais pra mim! é mt bom saber q tem gente boa no mundo — +a (@maisasilva) 23 de fevereiro de 2017

@maisasilva maisa toma cuidado, isso lembra mt o caso da ana hickmann — rosbife (@smilejgui) 23 de fevereiro de 2017

@maisasilva já vi isso antes com ana hickmann. toma cuidado. e denunciar é só o que a gente pode fazer com esses psicopatas. — . (@suzana_sng) 23 de fevereiro de 2017

Gente, a Maísa tem 14(?) anos e já sofre com esse tipo de assédio nas redes sociais. Isso é nojento demais. — van (@taecmila) 23 de fevereiro de 2017