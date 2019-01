Maisa muda visual para novo personagem no cinema: 'Vem coisa boa por aí'

Maisa Silva estará nas telonas também em fevereiro de 2019. Foto: Instagram/@maisa

Maisa Silva voltou das férias nos Estados Unidos e já aproveitou para mudar o visual. O tom mais loiro dos fios tem a ver com a nova personagem que a atriz e apresentadora interpretará nos cinemas.

"A primeira mudança do ano para a primeira personagem do ano", escreveu ela na legenda da foto em que mostra os cabelos renovados.

"Vem coisa boa por aí", acrescentou Maisa. Ela estará no filme Ela disse, Ele disse, produção baseada no romance de mesmo nome da escritora Thalita Rebouças.

Outra personalidade já conhecida da televisão que estará no filme é Fernanda Gentil. A apresentadora anunciou a novidade em seu perfil no Instagram e parece animada com a proposta.

"Sei lá no que vai dar essa super aventura, só sei que está muito divertido de fazer! Obrigada, Thalita Rebouças, por esse convite - com

certeza um dos mais inusitados que eu já recebi", escreveu Fernanda em uma publicação na rede social.

Mas já será possível ver Maisa nas telonas antes de Ela disse, Ele disse. No dia 28 de fevereiro, estreia Cinderela Pop, filme que também foi baseado em um livro, desta vez de Paula Pimenta. O longa é uma adaptação moderna do conto de fadas da Cinderela.