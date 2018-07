Maísa lamenta morte da bisavó nas redes sociais 

. Foto: Reprodução/ Instagram

Maísa Silva usou sua conta no Instagram para lamentar a morte de sua bisavó nesta segunda-feira, 5. Na legenda, a atriz escreveu que sentirá muitas saudades e que agradece pelos bons momentos.

"Hoje minha bisa se foi... Sei que ela agora está lá no céu junto do meu biso que faz muita falta e junto de Deus", informou. "Te amo pra sempre bisa, espero que vc possa sempre olhar por nós e ver os ensinamentos que a senhora me deu espelhados nas minhas atitudes."

Nos comentários, os fãs de Maísa a confortaram