Maísa fala sobre menstruação e deixa seguidores surpresos: 'é tabu agora?'

Maisa fala sobre menstruação no Twitter, causa 'espanto' e rebate críticas. Foto: Reprodução/Instagram

No último domingo, 18, Maísa gerou incômodo em alguns seguidores ao falar abertamente sobre mesntruação em seu perfil do Twitter. Tudo começou quando ela postou uma notificação que recebeu em seu celular: 'A TPM está chegando'.

Então, ela fez diversos tuítes pedindo para seus seguidores torcerem para que ela não ficasse menstruada no Natal e no Ano Novo. "Menstruar no ano novo deve ser uó, aquela roupa branca. Dá arrepio só de pensar", disse ela.

Alguns seguidores, porém, não gostaram de vê-la falando sobre o assunto, enquanto outros apenas ficaram surpresos por uma menina de 14 anos falar sobre menstruação de forma natural.

menstruar no ano novo deve ser uó, aquela roupa Branca KWNDKDJJD JÁ DA ARREPIO SÓ DE PENSAR — +a (@maisasilva) 18 de dezembro de 2016

vamo fazer uma oração pra eu não estar menstruada no natal nem no ano novo — +a (@maisasilva) 18 de dezembro de 2016

Ela então rebateu: "Tuitar sobre menstruação aos 14 anos no Brasil é tabu agora?? A galera falando cada coisa kkk pelo amor de Deus". E continuou:

menstruação eh uma coisa hiper normal e a cabeça fechada de vocês n vai me fazer parar de falar disso. — +a (@maisasilva) 18 de dezembro de 2016