Maisa exibe novo sorriso após tirar aparelho dental

Maisa atualmente protagoniza a novela 'Carinha de Anjo' Foto: Reprodução/Instagram

Parece que foi ontem, mas já faz 10 anos que Maisa estreou como apresentadora do Bom Dia & Companhia, do SBT. Sim, a garota não só já está com 14 anos, como acaba de passar por um daqueles marcos da adolescência: tirar o aparelho dos dentes.

Satisfeita com a mudança, Maisa já postou o novo visual nas redes sociais, com diversas fotos mostrando o sorrisão. O resultado do tratamento recebeu muitos elogios dos fãs da garota, que tem 6,4 milhões de seguidores no Instagram.

Atualmente, a também atriz protagoniza a novela infantojuvenil Carinha de Anjo, do SBT, na qual interpreta a vlogueira Juju Almeida.

Veja como ficou o novo sorriso da menina:

Um vídeo publicado por maisa (@maisa) em Dez 24, 2016 às 1:09 PST

diga X Uma foto publicada por maisa (@maisa) em Dez 26, 2016 às 5:29 PST