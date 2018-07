Mais uma atriz alega ter sido estuprada por Ed Westwick

Duas mulheres relataram terem sido estupradas por Ed Westwick. Foto: REUTERS/Luke MacGregor

Após Kristina Cohen ter acusado Ed Westwick de estupro, outra atriz disse que foi estuprada pelo ator, conhecido por seu papel em Gossip Girl. Aurélie Wynn fez uma publicação no Facebook na última quarta-feira, 8, alegando que o caso ocorreu em julho de 2014.

"Em julho de 2014, eu passei por uma situação parecida com Ed Westwick. Eu fui até o Glendower Estates [conjunto residencial na Inglaterra], onde ele estava morando, após um convite de uma amiga minha que estava namorando o colega de quarto dele, um membro de Glee", disse Aurélie na publicação.

Ela conta que eles ficaram na casa conversando até as 5h da manhã, quando o sol começou a nascer. Então todos foram dormir um pouco e, neste momento, Westwick teria ido até ela.

"Assim como Kristina, eu disse não e ele pressionou a mão no meu rosto e eu fiquei completamente impotente embaixo dele. Eu estava vestindo um maiô, que ele arrancou. Eu fiquei em choque, e eu sou muito pequena. Quando acabou, eu peguei meu celular e descobri que a menina que havia me convidado havia saído. Eu tive muita dificuldade para conseguir uma rede Wi-Fi e tive que pedir para outra amiga chamar um Uber para mim, já que Ed tinha dormido", continuou.

Ela contou que, na época, estava saindo com o ator Mark Salling, de Glee, e que falou para ele que havia sido estuprada. "Quando ele descobriu por quem eu havia sido estuprada, ele fingiu não conhecê-lo, depois me culpou e terminou comigo. Meus outros amigos e as pessoas em geral disseram que era melhor não falar nada, não ser 'aquela garota', e que ninguém acreditaria em mim, que eu estaria apenas tentando ter dez segundos de fama. Então eu fiquei quieta e pude ver como o abuso sexual e a intimidação são nessa indústria, até o ponto em que me questionei o quanto eu queria ficar no entretenimento. E qual o custo disso? Eu desisti de atuar e quero reforçar a denúncia de Kristina Cohen, porque acredito que seja verdade", disse a atriz.

Aurélie conclui seu relato dizendo que está muito feliz porque esses casos "finalmente estão vindo à tona" e que há justiça no mundo. Ela ainda agradece Kristina por ter coragem de contar o ocorrido. Na última terça-feira, 7, Ed Westwick virou assunto nas redes sociais e nos noticiários após Kristina acusá-lo de tê-la estuprado há três anos. O ator, porém, negou a acusação e diz que não conhecia a mulher.

Após a publicação do relato no Facebook, o Departamento de Polícia de Los Angeles abriu uma investigação contra Westwick por abuso sexual. Uma pessoa foi ao departamento policial e preencheu um relatório com a alegação de abuso, no qual o ator de Gossip Girl é tido como suspeito, disse à People o oficial de informação pública Tony Im. Porém, o departamento não identificou Cohen como a autora da acusação. "O suspeito forçou a vítima a ter relação sexual dentro da residência dele, três anos atrás", diz o boletim. A investigação veio quatro horas depois de Westwick negar a acusação de Kristina.