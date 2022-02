‘Mais confiante e empoderada’: Gisele Bündchen mostra treino de aula de defesa pessoal

Gisele sempre usa as redes sociais para motivar seus seguidores Foto: Instagram/ @gisele

A modelo Gisele Bündchen deu uma aula de auto estima no Instagram nesta quarta-feira, 23, ao postar um vídeo onde aparece aprendendo golpes de defesa pessoal em uma academia de jiu jitsu, na Flórida, nos Estados Unidos.

Aos 41 anos de idade, Gisele esbanjou saúde, como sempre, e a gaúcha aproveitou para inspirar seus seguidores, principalmente as mulheres, na legenda do vídeo.“Quanto mais ferramentas eu tenho, mais preparada me sinto para lidar com situações adversas", iniciou.

"Desde que comecei a praticar defesa pessoal, me sinto mais forte, mais confiante e empoderada. É uma habilidade importante para todos, mas especialmente para nós mulheres", afirmou.

Em seguida, ela agradeceu seus professores "por tornarem o treinamento tão divertido. Estou animada para continuar melhorando. Vamos lá!”, concluiu Gisele.