Maíra Charken está grávida do primeiro filho

Maíra será mãe pela primeira vez. Foto: Globo/Estevam Avellar

Aos 38 anos, Maíra Charken será mamãe pela primeira vez. A gravidez da atriz e apresentadora é fruto de seu relacionamento com Renato Nunes, com quem está há sete meses, segundo o jornal Extra.

Maíra ficou conhecida ao vencer o quadro Saltimbum, uma compatição de saltos ornamentais do Caldeirão do Huck, em 2016. Posteriormente, ela substituiu Monia Iozzi na apresentação do Vídeo Show e logo ganhou a função de repórter no programa.

Ela e seu namorado, Renato, se conheceram durante o Saltimbum, já que ele a treinou para as provas.