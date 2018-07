Maíra Charken apresenta filho aos seguidores e cria perfil no Instagram para ele

Atriz deu à luz seu primeiro filho, Gael Foto: Wilton Junior / Estadão

Após quatro dias do fim de sua gestação, a atriz Maíra Charken e seu marido, o atleta Renato Antunes, não poderiam estar mais felizes. Por meio do seu Instagram nesta terça-feira, 9, a ex-apresentadora do Vídeo Show não só esbanjou alegria ao postar a primeira foto mostrando seu filho Gael, mas também criou um perfil na rede social para ele.

Chamando o filho carinhosamente de "meu pacotinho" em seu perfil do Instagram, Maíra deu boas-vindas ao bebê e ainda o marcou na foto. "É com prazer que vos apresento esse libriano charmoso, goxtoso, que tomou posse dos meus seios e do meu coração!", escreveu em sua postagem do Instagram.

É com prazer que vos apresento esse libriano charmoso, goxtoso, que tomou posse dos meus seios e do meu coração! #BemVindoGael #4DiasDeVida #MeuPacotinho @gaelcharkenantunes Uma publicação compartilhada por Maíra Charken (@mairacharken) em Out 9, 2017 às 8:44 PDT

No perfil pessoal de Gael já há uma postagem, mostrando um pouco mais do dia do nascimento, na Maternidade Perinatal, no Rio de Janeiro. "Cheguei chegando dia 5/10/2017, à 1h23, em noite de lua cheia, rodeado de todo amor do mundo!", diz a publicação. Já no perfil, que conta com 580 seguidores, em menos de duas horas de existência, Maíra descreve o filho na bio como um "Libriano cheio de amor e dobrinhas!"