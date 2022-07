Maíra Cardi retorna às redes sociais e explica sumiço

A empresária e influenciadora digital Maíra Cardi retornou às redes sociais após quase dois meses afastada. Foto: Instagram/@mairacardi

A empresária e influenciadora digital Maíra Cardi retornou às redes sociais, após quase dois meses afastada, e fez um vídeo, postado no Instagram nesta segunda-feira, 25, para dar detalhes sobre a decisão. Além de garantir que sentiu vontade de continuar longe dos holofotes, a mulher do ator e cantor Athur Aguiar, vencedor do BBB22, reality show da Globo, aproveitou para alfinetar outros influenciadores que não agregam à vida dos seguidores.

“Voltei e antes tarde do que nunca. Pensei em nunca mais voltar? Pensei, e como. Mas voltei para dividir com vocês coisas importantes, coisas que modifiquem a vida da gente, acho que é esse o papel do influenciador. Nunca foi segredo para vocês que as minhas redes sociais nunca foram para trazer apenas pérolas”, disse Maíra.

“Trago verdades, as dores, as dificuldades da vida, porque acho que é aí que agrego na sua vida. Não só trazer fotos dentro de um barco bonito, do helicóptero, do avião, porque isso não agrega nada, isso serve para firula”, criticou.

A influenciadora ainda revelou o que fez no tempo em que esteve afastada da internet. “Tem uma coisa diferente dessa vez. Acho que foi a primeira vez que aconteceu tantas coisas... E essa pausa foi tão necessária para me olhar, olhar a minha vida, minha família, meus valores, os valores da internet, coisa que está chocando bastante, e reavaliar o que faz sentido e o que não faz”, ressaltou.

“Dentro desse afastamento, entendi que não vou mais compartilhar tudo... Não todas as coisas da minha vida que quero partilhar. Pela primeira vez na vida, a Maíra não vai contar tudo para vocês”, continuou.

A influenciadora disse ainda que um dos motivos para o sumiço foi a filha, Sophia: “Fiquei apavorada. Ela não estava dando conta das informações, dos sentimentos, do que estava acontecendo na vida dela. A Sophia sofreu muito durante o BBB, eu compartilhei com vocês. Ela olhava o celular e queria falar com o pai. Obviamente, começou a sofrer. Eram episódios esporádicos, bem peculiares. Fiquei atenta”.

“Quis ficar 100% com minha filha, entender o que estava acontecendo, estudar. Meus filhos são a minha vida. Parei esse tempo para decidir a felicidade da minha filha. Ela está super feliz, superbem, são pontinhos de demonstração que não está legal”, destacou.